Tarsus'ta hibe desteği alan çiftçilere ziyaret
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Tarsus'ta hibe desteği alan çiftçilere ziyaret

Tarsus'ta hibe desteği alan çiftçilere ziyaret
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'de, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ömer Seyran ve Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, bireysel sulama sistemleri kapsamında hibe desteği alan çiftçileri ziyaret etti.

Mersin'de, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ömer Seyran ve Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, bireysel sulama sistemleri kapsamında hibe desteği alan çiftçileri ziyaret etti.

Seyran, ziyarette, projenin amacının tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun şekilde üretim yapılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Avcı da hibe desteğinin çiftçileri sevindirdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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