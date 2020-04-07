Tarsus'ta her gün 3 mahalleye gıda, maske ve dezenfektan desteği
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Tarsus Belediyesi, Tarsus

Tarsus'ta her gün 3 mahalleye gıda, maske ve dezenfektan desteği

Tarsus'ta her gün 3 mahalleye gıda, maske ve dezenfektan desteği Tarsus Belediyesince, korona virüs salgını döneminde her gün 3 mahallede işini kaybeden veya ihtiyaç sahibi olan ailelere gıda, ekmek, sebze, maske ve dezenfektan dağıtımına başlandığı bildirildi.

07.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:09
Tarsus'ta her gün 3 mahalleye gıda, maske ve dezenfektan desteği

Tarsus'ta her gün 3 mahalleye gıda, maske ve dezenfektan desteği

MERSİN - Tarsus Belediyesince, korona virüs salgını döneminde her gün 3 mahallede işini kaybeden veya ihtiyaç sahibi olan ailelere gıda, ekmek, sebze, maske ve dezenfektan dağıtımına başlandığı bildirildi.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında 12 Mart'ta şehirde hijyen seferberliği ilan edilirken, bu kapsamdaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Daha önce 65 yaş üstü vatandaşlara gıda kolisi desteğinde bulunan, ayrıca halka ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtan belediye ekipleri, salgın nedeniyle işini kaybeden ve dar gelirli aileleri de ihmal etmedi. Her gün 3 mahalleyi ziyaret edip, binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı hedefleyen Tarsus Belediyesi, ilk olarak Ferahim Şalvuz, Yarbay Şemsettin ile Beydeğirmeni mahallelerinde 20'şer ton patates, soğan, pırasa, 5'şer ton domates ile biber ve gıda paketi, 2 bin ekmek ile el dezenfektanı dağıttı. Yaklaşık 2 bin aileye ulaşan ekipler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, korona virüs salgınına karşı başlattıkları mücadelede halkın sağlığını korumak adına ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini belirterek, "Gün içerisinde planlamasını yaptığımız çalışmalarımızı 7/24 esasına göre yürütüyoruz. Ekiplerimizi koordine ederek, bir yandan dezenfeksiyon çalışmaları yapmalarını sağlayıp, bir yandan da halkımıza maske ile dezenfektan dağıtıyoruz. Bu hizmetlerimizin yanı sıra, bu zorlu süreçte işini kaybeden ve evlerinde kalmak zorunda bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına adımlar atıyoruz. Bu bağlamda her gün 3 mahallemizi ziyaret ederek, 'sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' ilkesiyle akşamın geç saatlerine kadar temel gıda malzemelerinden oluşan paketlerimizi ailelere ulaştırıyoruz. Salgın riski ortadan kalkana kadar bu mücadelemizi bıkmadan, usanmadan sürdüreceğiz" dedi.

Tarsus'ta her gün 3 mahalleye gıda, maske ve dezenfektan desteği

Kaynak: İHA

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Tarsus'ta her gün 3 mahalleye gıda, maske ve dezenfektan desteği
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