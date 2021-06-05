Tarsus'ta hasat edilen 30 ton buğday ve saman üreticilere ücretsiz dağıtıldı
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Tarsus'ta hasat edilen 30 ton buğday ve saman üreticilere ücretsiz dağıtıldı

Tarsus'ta hasat edilen 30 ton buğday ve saman üreticilere ücretsiz dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarsus Belediyesine ait arazilerde ekilen tarım ürünlerinin hasadının yapılmasının ardından 30 ton buğday ve arpa samanı, 5 ton kepek ve 2 ton süt yemi, köylerde üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Tarsus Belediyesine ait arazilerde ekilen tarım ürünlerinin hasadının yapılmasının ardından 30 ton buğday ve arpa samanı, 5 ton kepek ve 2 ton süt yemi, köylerde üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Belediye, önümüzdeki günlerde de kendi ürettiği buğdaydan yaptığı unu şehir merkezindeki vatandaşlara ulaştıracak.

Tarsus Belediyesi, bir yandan kırsal kesimdeki küçük üreticilere destek verirken bir yandan da belediyeye ait atıl arazileri ekip biçerek yeniden tarıma kazandırıyor. Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekilip biçilen ürünler dar gelirli kesimlerin sofrasına ulaşıyor. Tarsus Belediyesi, kendi arazilerindeki hasat sonunda kazanılan hayvan yemini de ücretsiz olarak üreticilere dağıtıyor. Bu kapsamda bu sezon yapılan hasatlar sonunda elde edilen 30 ton buğday ve arpa samanı, 5 ton kepek ve 2 ton süt yemi ücretsiz olarak üreticilere dağıtıldı. Tarsus Belediyesi, böylece hayvancılıkla geçimini sağlayan küçük üreticinin yem maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağladı.

"Ürünleri halkımıza dağıtacağız"

Dağıtım yapılan köylerde üreticilerle bir araya gelen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Türkiye'nin pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğini, yaklaşık 1 yıl daha pandeminin etkisinin sürebileceğini söyledi. Bozdoğan, "Ortaya çıkan tablo doğanın, tarımın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha net olarak gösterdi. Sizler çiftçisiniz, hayvancılık yapıyorsunuz ama Tarsus Belediyesi de sizin bir ortağınız ve bunu her çalışmada size destek vererek göstermiş olacak. Bu tabloyu yaratabilmek için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarla ciddi bir çalışma yaptık, çaba gösterildi, alın teri akıtıldı. Ekim yapılan yerleri geziyoruz. Unlar dağıtılacak, buğdaylar dağıtılacak ve bunları keseler içerisinde halkımıza 5'şer-10'ar kilogram dağıtacağız. Bunu yaparken önümüzdeki süreçte daha fazlası ortaya çıkacak. Biyodinamik tarım, zehirsiz tarım, zehirsiz mutfak ve insanların daha sağlıklı olması ve insanlarımızın özellikle bu pandemi sürecinde güçlü olarak direnç göstermesi sağlanacak. Biz belediye olarak halkımızın hep yanında olup, onların isteklerine karşılık vermeye çalışacağız" dedi. - MERSİN

Tarsus'ta hasat edilen 30 ton buğday ve saman üreticilere ücretsiz dağıtıldı
Tarsus'ta hasat edilen 30 ton buğday ve saman üreticilere ücretsiz dağıtıldı
Tarsus'ta hasat edilen 30 ton buğday ve saman üreticilere ücretsiz dağıtıldı
Tarsus'ta hasat edilen 30 ton buğday ve saman üreticilere ücretsiz dağıtıldı
Tarsus'ta hasat edilen 30 ton buğday ve saman üreticilere ücretsiz dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tarsus'ta hasat edilen 30 ton buğday ve saman üreticilere ücretsiz dağıtıldı - Haberler Ekonomi
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