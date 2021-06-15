Tarsus'ta Güner Akkaya Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı

Mersin-Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapımı tamamlanan Güner Akkaya Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mersin-Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapımı tamamlanan Güner Akkaya Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphanenin açılışına Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Koçak, mesleki ve teknik okullarının önemli olduğunu belirterek, bu liselerden mezun olacak öğrencilerin iş dünyasına katkı sunacağını kaydetti.

Koçak, öğrencilere kütüphanede okunmak üzere Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın yayınlarından oluşan kitapları hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt