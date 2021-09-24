Tarsus'ta gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Polis, adreste yaptığı aramada 10 gümrük kaçağı cep telefonu buldu.
AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri