Tarsus'ta gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi - Haberler
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Tarsus'ta gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi

AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Tarsus'ta gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Polis, adreste yaptığı aramada 10 gümrük kaçağı cep telefonu buldu.

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri
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