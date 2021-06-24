Tarsus'ta girişimci kadınlara 5 bin canlı tavuk verildi
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Tarsus'ta girişimci kadınlara 5 bin canlı tavuk verildi

Tarsus'ta girişimci kadınlara 5 bin canlı tavuk verildi
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Üreticilerimizi Destekliyoruz Projesi kapsamında 200 girişimci kadına canlı tavuk teslim edildi.

Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Üreticilerimizi Destekliyoruz Projesi kapsamında 200 girişimci kadına canlı tavuk teslim edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında 200 kadına 5 bin canlı tavuk verildiği, kadınlarca üretilen yumurtaların ise Tarsus Belediyesi Halk Marketler tarafından satılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Köylerimizde yaşam süren kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatlarına katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Heleke, Alifakı, Konaklar, Ballıca, Özbek, Yunusoğlu, İbrişim, Meşelik, Sucular, Kaleburcu ve Topaklı mahallerimizde 5 bin tavuk dağıttık. Bundan sonra da hayata geçireceğimiz çeşitli projeler ile üretici kadınlarımıza desteğimiz sürecek. Kadınlarımız ekonomik açıdan ne kadar güçlü olurlarsa kendilerini o kadar güvende hissederler." ifadelerini kullandı.

Tarsus'ta girişimci kadınlara 5 bin canlı tavuk verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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