Tarsus'ta gençler için kaykay alanı oluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tarsus'ta gençler için kaykay alanı oluşturuldu

Tarsus'ta gençler için kaykay alanı oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesinde gençler için kaykay alanı oluşturuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus ilçesinde gençler için kaykay alanı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, alanı, paten, kaykay, bisiklet sporları ve akrobasisine ilgi duyan gençlerin kullanabileceğini söyledi.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durup burada bolca vakit geçirerek spor yapacağını dile getiren Tarakçı, "Gençlerin zihinlerini boşaltan ve vücutlarının gelişmesine katkı sağlayan çok efektif bir parkurumuz oldu." dedi.

Alanın oluşturulduğu Altaylılar Mahallesi'nin muhtarı Perihan Özcan da hizmete girecek alanın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Ötüken Parkı içerisinde "Tarsus Rampark" adı verilen kaykay alanı kullanıma açıldı.

Tarsus'ta gençler için kaykay alanı oluşturuldu
Tarsus'ta gençler için kaykay alanı oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nda poşet içine konularak öldürülmüş köpek bulundu
Son dakika haberi! ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nda poşet içine konularak öldürülmüş köpek bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Sibel Can Pınar Altuğ İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarsus'ta gençler için kaykay alanı oluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 13:14:48. #1.16#

title