Tarsus'ta geçen yıl 19 bin 764 kişiye yardım yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarsus'ta geçen yıl 19 bin 764 kişiye yardım yapıldı

07.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:28
Tarsus'ta geçen yıl 19 bin 764 kişiye yardım yapıldı

Tarsus Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geçen yıl 19 bin 764 kişiye yardım yapıldı.

Tarsus Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geçen yıl 19 bin 764 kişiye yardım yapıldı.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 2020 yılında 9 bin 845 kişiye 4 milyon 553 bin lira nakdi ve 9 bin 919 kişiye de 1 milyon 786 bin 136 lira ayni yardım yapıldığını belirtti.

Otcu, ayrıca Tarsus Sosyal Hizmet Merkezi tarafından da geçen yıl 4 bin 968 aileye, 92 milyon 47 bin 104 lira engelli evde bakım desteği yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fikri Sağlar Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Meghan Markle Mehmet Ali Erbil
Spor Cüneyt Çakır Güven Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarsus'ta geçen yıl 19 bin 764 kişiye yardım yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 15:36:45. #1.14#
title