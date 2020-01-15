Tarsus'ta geçen sene 5 bin 385 doğum, 1769 ölüm gerçekleşti

15.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:08

Tarsus ilçesinde 2019 yılı nüfus istatistikleri belli oldu.

İlçede geçen yıl 5 bin 385 doğum gerçekleşirken, 1769 kişinin öldüğü bildirildi.

İlçe Nüfus ve Vatandaşlık ve Vatandaşlık Müdürülüğünce 2019 yılında 23 bin 109 adres güncellemesi yapılırken, 78 bin 144 kişiye nüfus cüzdanı, 23 bin 72 kişiye sürücü belgesi ile 4 bin 15 kişiye pasaport verildi.



İlçede geçen yıl 2 bin 453 çift evlenirken, 689 çiftin de boşandığı belirtildi.

Kaynak: AA