Tarsus'ta fidan dikme etkinliği

07.10.2019 16:30

Tarsus Müftülüğünce "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Tarsus Müftüsü Ali Can, Buharalı Abdullah Efendi Camisinde düzenlenen etkinlikte, camilerin sadece namaz kılmak için açılıp kapanan yerler olmadığını söyledi.

Camilerin insan hayatının her evresinde bulunduğunu ifade eden Can, bu etkinlik kapsamında ilçedeki tüm camilere bin fidan dikildiğini söyledi.

Can, daha sonra vatandaşlarla cami bahçesine fidan dikti.

Kaynak: AA