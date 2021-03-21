Tarsus'ta fidan dikimi yapıldı
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Tarsus'ta fidan dikimi yapıldı

21.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:27
Tarsus'ta fidan dikimi yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Karabucak ormanlık alanında gerçekleştirilen fidan dikiminde yaptığı konuşmada, ormanların önemine dikkati çekti.

Ormanların, yaşayan, çoğalan dinamik bir olguyu ifade ettiğini belirten Otcu, "Ormanlar, insanlığa sağlık ve estetik katkılar sunması yanında aynı zamanda iktisadi bir kaynaktır. İnsanlar için günlük ihtiyaç kaynağı olan ormanlar, modern çağda artık yaşamın her alanında vazgeçilmez bir unsurdur. Vatandaş olarak, yeşil alanları ve ormanları korumak herkesin insanlık görevidir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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