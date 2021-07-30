Tarsus'ta fabrika yangını (1)
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Tarsus'ta fabrika yangını (1)

Tarsus'ta fabrika yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çivi fabrikasında yangın çıktı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çivi fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çivi fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, ilçenin pek çok bölgesinden görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Tarsus'ta fabrika yangını (1)
Tarsus'ta fabrika yangını (1)
Tarsus'ta fabrika yangını (1)
Tarsus'ta fabrika yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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