Tarsus'ta, evin çatı katındaki yangın 1 saatte söndürüldü
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Tarsus'ta, evin çatı katındaki yangın 1 saatte söndürüldü

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki 3 katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

19.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:39
Tarsus'ta, evin çatı katındaki yangın 1 saatte söndürüldü

MERSİN'in ilçesindeki 3 katlı evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. 

Tarsus'a bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Maşallah Dal'a ait 3 katlı evin çatı katında, saat 08.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev boş olduğu sırada çatı katını saran alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu saat 09.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Kaynak: DHA
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