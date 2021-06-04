Tarsus'ta evde çıkan yangında hasar oluştu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kavaklı Mahallesi'nde Velid Cuma'ya ait evden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt