Tarsus'ta ev yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi 2409 sokak 15/2 adresinde bulunan N.D.'ye ait evde kimsenin olmadığı akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ihbar üzerine Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı