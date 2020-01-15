Tarsus'ta ev yangını
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Tarsus'ta ev yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

15.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:26
Tarsus'ta ev yangını

'in ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.


Alınan bilgiye göre, Hacıhamzalı Mahallesi'nde Murat Şimşek'e ait tek katlı evde sabaha doğru henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede sürdürürken, evde hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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