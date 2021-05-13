Tarsus'ta Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
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Tarsus'ta Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Tarsus'ta Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı katılım ile gerçekleştirilen törende, Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi Başkanı Ali Çelik ile Görme Engeliler Derneği Tarsus Şube Başkanı Fikri Topuz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu.

Törene Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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