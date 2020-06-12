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Tarsus'ta en işlek noktalara dijital gelir-gider panosu yerleştirilecek

gider panosunu şehrin en işlek noktalarına da yerleştirecek.

Tarsus'ta en işlek noktalara dijital gelir-gider panosu yerleştirilecek
12.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:16

gider panosunu şehrin en işlek noktalarına da yerleştirecek.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, göreve gelmesinin ardından şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde, belediye harcamaları ve gelirleriyle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak için gelir gider bilgilerini gösteren dijital panonun belediye binasının girişine yerleştirilmesini sağladı.

Her ay güncellenen gelir-gider panosu, ilçe merkezinde yoğunluğun olduğu belirli noktalara da yerleştirilecek. Okunaklı şekilde dizayn edilen panoda. İller Bankası payı, vergi gelirleri, kira ve hizmet gelirleri, diğer gelirler ile personel giderleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü giderleri, yatırım giderleri ve diğer giderler yer alıyor. Bilgiler, pano aracılığıyla 24 saat halkın bilgisine sunulacak.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, belediyenin mevcut durumu ile ilgili gelir-gider bilgilerini halkla paylaşmanın kendileri için bir yükümlülük olduğunu belirterek, "Yerel demokrasinin gelişebilmesi için yerel yönetimlerin varlığı büyük önem arz etmektedir. Biz bu şehirde yaşayan herkese karşı sorumluyuz. Halkımıza hesap verebilmek için şeffaflık ilkemizden asla taviz vermeyiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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