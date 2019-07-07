Tarsus'ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik direği içinde 2 gündür mahsur kalan kediyi itfaiye erleri çıkardı.

Olay Gazipaşa Mahallesi 1905 sokak üzerinde meydana geldi.

Sokakta bulunan kırık olan ve yaklaşık 4 metre uzunluğundaki direğin içine giren kediyi vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Yaptıkları bütün mücadelelere rağmen kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, olay yerine geldi. Dün akşam üstü düşen kediyi itfaiye erleri kurtarmak için çalışmalara başlattı. 5 metre uzunluğundaki demiri kedinin sıkıştığı bölgeye salan ekipler, kedi sıkıştığı yerden kurtardılar.

Dar ve uzun olan kırık elektriği direğinde çıkan kedi bir anda kayıplara karıştı.

Kaynak: İHA