Tarsus'ta ekilen yerli cins Kundura buğdayının ilk hasadı yapıldı

Tarsus Belediyesi'nce başlatılan Miras Ata Tohumu Projesi kapsamında belediyeye ait arazilere ekilen yerli cins Kundura buğdayının ilk hasadı yapıldı.

Tarsus Belediyesi'nce başlatılan Miras Ata Tohumu Projesi kapsamında belediyeye ait arazilere ekilen yerli cins Kundura buğdayının ilk hasadı yapıldı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye ait 7 dönümlük araziye ekilen Kundura buğdayının hasadından 3 ton ürün elde edildiğini belirtti.

Açıklamasında, belediyeye ait arazilerde halk için üretim yapılmaya devam edileceğini kaydeden Bozdoğan, "Belediyemizin arazilerini bu proje kapsamında seferber ediyoruz. Hasattan elde ettiğimiz ürünleri de yine dar gelirli vatandaşlarımızın lehine sonuçlanacak şekilde işleyip dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt