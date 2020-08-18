Tarsus'ta düğün salonları ve halı sahalara Kovid-19 uyarısı
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, düğün salonu ve halı saha işletmecilerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.
18.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:17
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, düğün salonu ve halı saha işletmecilerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.
İşletme sahipleriyle Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda buluşan Otcu, önceden belirlenen kurallara bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.
İlçe Sağlık Müdürü Orhan Acehan da yaptığı sunumda, düğün salonu ve halı sahalarda alınması gereken tedbirleri sıralayarak uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA