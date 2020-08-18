Tarsus'ta düğün salonları ve halı sahalara Kovid-19 uyarısı Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, düğün salonu ve halı saha işletmecilerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, düğün salonu ve halı saha işletmecilerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

İşletme sahipleriyle Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda buluşan Otcu, önceden belirlenen kurallara bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

İlçe Sağlık Müdürü Orhan Acehan da yaptığı sunumda, düğün salonu ve halı sahalarda alınması gereken tedbirleri sıralayarak uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA