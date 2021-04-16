Tarsus'ta Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı açıldı
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Tarsus'ta Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı açıldı

Tarsus'ta Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı açıldı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Belediyesi, Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi, Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yaptığı yazılı açıklamada, görevi devraldıktan sonra sokak hayvanları için çeşitli projeler geliştirdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda "Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı"nın açılışını yaptıklarını aktaran Bozdoğan, gelen talep üzerine park sayısını artıracaklarını belirtti.

Açılışı gerçekleştirilen parkın hayvanseverler tarafından ilgi gördüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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