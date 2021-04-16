Tarsus'ta Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı açıldı
Tarsus Belediyesi, Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Tarsus Belediyesi, Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yaptığı yazılı açıklamada, görevi devraldıktan sonra sokak hayvanları için çeşitli projeler geliştirdiklerini bildirdi.
Bu kapsamda "Dost Patiler Eğitim ve Oyun Parkı"nın açılışını yaptıklarını aktaran Bozdoğan, gelen talep üzerine park sayısını artıracaklarını belirtti.
Açılışı gerçekleştirilen parkın hayvanseverler tarafından ilgi gördüğü kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt