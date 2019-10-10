Tarsus'ta doğalgaz patlaması
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kırklarsırtı Mahallesi 2681 Sokak Manço Apartmanının 4'üncü katında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Sait Kaplan'a ait evdeki patlamada maddi hasar meydana geldi.
Doğalgaz patlamasıyla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MERSİN