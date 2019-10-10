Tarsus'ta doğalgaz patlaması

Tarsus'ta doğalgaz patlaması

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

10.10.2019 08:45
Tarsus'ta doğalgaz patlaması

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Kırklarsırtı Mahallesi 2681 Sokak Manço Apartmanının 4'üncü katında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.


Sait Kaplan'a ait evdeki patlamada maddi hasar meydana geldi.


Doğalgaz patlamasıyla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.