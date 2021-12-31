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Tarsus'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Tarsus'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Tepeçaylak Mahallesi'nde A.U'nun kullandığı 33 KA 0162 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan sürücü, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi kaldırıldı.

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AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri

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