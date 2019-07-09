Tarsus'ta 'Çocuklar İçin Yaz Atölyeleri' başladı

Tarsus Belediyesi'nin, 7-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği 'Çocuklar İçin Yaz Atölyeleri' etkinliği başladı.

Tarsus Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Atölyeleri, 8 Temmuz'da faaliyete geçti. Uygulamalı etkinliklerle çocukları hem eğitecek hem de eğlendirecek olan etkinlik 26 Temmuz'da sonra erecek. Belediyenin sunduğu imkanlar çerçevesinde, çocuk ve çevre, drama, insan ve kimya, çocuk aşçı, seramik ve koro çalışmalarına gruplar halinde katılan çocuklar; yardımlaşmayı, birlikte fikir üretmeyi ve öğretilenleri uygulama fırsatı bulacak. Aktivitelerde eğlenmenin tadına varacak olan çocuklar, tatillerinin bir bölümünü faydalı uğraşlarla geçirmiş olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katılımın ücretsiz olduğu 'Çocuklar İçin Yaz Atölyeleri' etkinliğinde, çocuklar şarkılar söyleyerek, seramik atölyesinde el becerilerini geliştirerek üretime katılacaklar; drama dersleri ile özgüven kazanacaklar. Geri dönüşüm atölyelerinde çevrenin önemini anlayacak olan çocuklar, insan ve kimya atölyesinde deneyler yaparak bilimi sevecekler. Şeflerin eşliğinde yemek yapmayı öğrenecek olan çocuklar, ürettikleri yiyecekleri birbirlerine ikram ederek paylaşmayı öğrenecekler.

Yaz atölyeleri ile ilgili açıklama yapan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "En iyi yatırımın eğitime ve çocuğa yapılan yatırım olduğunu ifade ederek, hizmet için yola çıkarken eğiten, üreten, kültürlü ve sağlıklı Tarsus'u inşa edeceğimizi her platformda dile getirdik. Artık söylemlerin değil, uygulamaların zamanı. Gelecekte görevlerimizi teslim edeceğimiz çocuklarımızı hayata sağlıklı, özgüvenli, daha bilinçli ve daha eğitimli şekilde hazırlamak için çalışmalarımız artarak devam edecek. İlk etapta belediyemizin Spor Müdürlüğü 'Yaz Spor Kurslarına', Kültür Müdürlüğümüz ise 'Çocuklar İçin Yaz Atölyeleri' çalışmalarına başladılar. Her iki aktivitemize katılımın oldukça yoğun olması ve düzenlen etkinliklere halkımız tarafından gösterilen ilgi bizleri fazlasıyla memnun ediyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA