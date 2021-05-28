Tarsus'ta cinayet
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Tarsus'ta cinayet

Tarsus'ta cinayet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi kanal kenarında öldürülmüş halde bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi kanal kenarında öldürülmüş halde bulundu.

Olay ilçeye bağlı Çağbaşı ve Alifakı Mahallesi sınırında bulunan büyük kanal mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cezaevinde yakın zamanda çıkan Cüneyt Yağmurlu (47), İ.D. adlı kişiyle henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. adlı şüpheli yanında bulundurduğu av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Cüneyt Yağmurlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra firar eden İ.D. jandarma tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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