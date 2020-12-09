Tarsus'ta çıkan ev yangını hasara neden oldu

Tarsus ilçesinde meydana gelen ev yangınında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde bulunan Ezgi Sınar'a ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt