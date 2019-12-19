Tarsus'ta cezaevinde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün teknisyen odasında bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Dumandan etkilenen aralarında mahkum ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 7 kişi, kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.