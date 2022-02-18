Tarsus'ta çeşitli suçlardan yakalanan 26 kişi tutuklandı

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde son 15 günde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 58 kişiden 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 15 günde yaptığı denetim ve kontrollerde 8 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 tüfek ve 41 fişek, 7 kesici alet, 12 çalıntı motosiklet, 13 şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet, 261 gram uyuşturucu madde, 167 uyuşturucu hap ve 860 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Aranan şahıslara yönelik de 23 bin 71 kişinin GBT sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 58 şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 26'sı tutuklandı.

4 bin 719 aracı da kontrol eden ekipler, bin 15 araca 725 bin 338 lira ceza uygularken, 34 araç trafikten men edildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa