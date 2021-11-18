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Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarsus'ta çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan denetleme ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan denetleme ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü ilçe genelinde denetleme ve uygulamalara devam ediyor. Son dönemde yapılan çalışmalarda, 7 tabanca, 5 av tüfeği,3 kurusıkı tabanca, 89 adet fişek, 543,4 gram uyuşturucu madde, 300 adet uyuşturucu hap, 11 gümrük kaçağı telefon ve bin 290 TL para ele geçirildi.

Hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahısları yakalamak içinde 12 bin 693 GBT sorgusu yapan ekipler, aranan 50 kişiyi yakalarken, bu şahıslardan 17'si tutuklandı.

5 bin 675 aracıda kontrol eden ekipler, eksiklikleri bulunan 274 sürücüye 321 bin 828 TL para cezası keserken, 32 araçta trafikten men edildi. - MERSİN

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