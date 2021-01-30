Tarsus'ta cami, taziye evi ve okuma salonu açılışı yapıldı
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Tarsus'ta cami, taziye evi ve okuma salonu açılışı yapıldı

30.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:54
Tarsus'ta cami, taziye evi ve okuma salonu açılışı yapıldı

Tarsus Belediyesince yapımı tamamlanan cami, okuma salonu ve taziye evi düzenlenen törenle açıldı.

Tarsus Belediyesince yapımı tamamlanan cami, okuma salonu ve taziye evi düzenlenen törenle açıldı.

Yenice Mahallesi'nde Şehit Hüseyin Aytürk'ün isminin verildiği okuma salonu, Bağlar Mahallesi'nde Hz. Mevlana Cami ve taziye evinin açılışına Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile kentin protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Bozdoğan kente kazandırılan bu eserlerin Tarsus'a önem kattığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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