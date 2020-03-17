Tarsus'ta Çağdaş Sanatlar Müzesi kurulması için ilk adım
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Tarsus'ta Çağdaş Sanatlar Müzesi kurulması için ilk adım

Mersin'in Tarsus ilçesinde Çağdaş Sanatlar Müzesi kurulması için harekete geçildi.

17.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:28
Tarsus'ta Çağdaş Sanatlar Müzesi kurulması için ilk adım

Mersin'in Tarsus ilçesinde Çağdaş Sanatlar Müzesi kurulması için harekete geçildi.


Tarsus adına kurulması için girişimleri başlatılan 'Çağdaş Sanatlar Müzesi' için hazırlık toplantıları ve kent yöneticilerine ziyaretler gerçekleştiriliyor.


Aralarında eski devlet ve kültür bakanları ile çok sayıda yeni ve eski milletvekili ve eski Tarsus Belediye Başkanlarının, Tarsus'ta ve başka kentlerde yaşayan her alandan Tarsuslu sanatçıların, edebiyatçıların, yazarların, tiyatrocuların, gazetecilerin, siyasetçilerin ve bilim insanlarının bulunduğu Tarsus sevdalıları ilk toplantıda bir araya geldiler.


Tarsus'ta kurulması için Türkiye'nin farklı kentlerinden alanlarında tanınmış 200'ün üzerinde isimden oluşan öncü isimle destekleyici yaklaşık 2000 kişi kentte bir 'Çağdaş Sanatlar Müzesi' kurulması amacıyla bir girişim başlattı.


Tarsus Kent Konseyi Toplantı salonunda bir araya gelen Çağdaş Sanatlar Müzesi inisiyatif kurulu, ilk olarak Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ve Ticaret Sanayi ve Borsa odalarını ziyaret ederek konuyla ilgili bilgi sundular.


Bir araya gelen heyet, kent belleği, Tarsus'un değerleri, tarih, arkeoloji, geleneksel sanatlar, çağdaş sanatlar, edebiyat, müzik, tiyatro, çocuk müzesi vb. yanı sıra çok üniteli sosyal ve kültürel yaşam alanlarının da yer alması düşünülen müzenin, fikri vizyonunun ve muhtemel kapsamının ne ve nasıl olması gerektiği konusunda, konunun uzmanlarına danışılarak bir rapor hazırlattı.


Girişim söz konusu bu rapor ile bu yöndeki çalışmalarını önümüzdeki çok kısa bir zaman içerisinde yalnızca Tarsus halkına değil bütün bir Çukurova'ya ve ilgili kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor.


İnsiyatif Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, "Önümüzdeki bütün veriler de gösteriyor ki, bütün dünya ile birlikte Türkiye ve içerisinde oldukça uzun ve kültürel bir tarihin yanı sıra her anlamda derin bir zenginliğe sahip olan Tarsus'un da yer aldığı Çukurova bölgesi de büyük bir tarihsel kültürel kavşağa gelmiş durumda. O yüzden de bizler bütün toplumsal, sosyal, kültürel hayalimiz, iyi niyetimiz, çabamız gibi bütün bu girişimlerimiz yalnızca hem yaşayan bizlerin, hem geçmişteki atalarımızın, hem çocuklarımızın hem de gelecekteki çocuklarımızın ve torunlarımızın doğacakları, halen yaşadığımız ve onların da sonsuza kadar yaşayacaklarına inandığımız tarihsel/kültürel kadim Tarsus içindir. Bu da bizler başta olmak üzere bütün Tarsus'lulara tarihten ve gelecekten gelen bir sorumluluk ve öncülüğün yanı sıra kentimize farklı yeni bir bakış vizyonunu gerekli kılıyor. Öte yandan, zaten Tarsus'ta uzunca bir zamandır 'aslında Tarsus'ta çağdaş sanat ve kültür için şunlar şunlar yapılmalı, bunu başarabiliriz!' diye düşünen, hayal kuran, temenni eden kimlikler ve gruplar olarak kendi kendimize zihinlerimizde sürekli mırıldanıp durduğumuz birikmiş ne çok hayallerimiz ve temennilerimiz var. Öyle bir tarihsel kültürel süreçteyiz ki, bu yeni süreç zaten bunların gerçekleşme ihtimalinin bütün çoğul olanaklarıyla kapılarımızı çaldığı derinden hissediliyor. O yüzden de bizler bütün toplumsal, sosyal, kültürel hayalimiz, iyi niyetimiz, çabamız vb. bütün bu girişimlerimiz yalnızca hem yaşayan bizlerin, hem geçmişteki atalarımızın, hem çocuklarımızın hem de gelecekteki çocuklarımızın ve torunlarımızın doğacakları, halen yaşadığımız ve onların da sonsuza kadar yaşayacaklarına inandığımız tarihsel/kültürel kadim Tarsus içindir" denildi - MERSİN

Kaynak: İHA

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