Tarsus'ta caddeler dezenfekte ediliyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm birimleriyle mücadelesini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm birimleriyle mücadelesini sürdürüyor. 4 merkez ilçenin yanı sıra diğer ilçelerde de çalışma yürüten ekipler, kırsal ve ova mahallelerde de dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda Tarsus kent merkezinde caddeler dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı park ve bahçeler birimi ekipleri tarafından, tanklarında dezenfektan sıvı bulunan iki arazöz aracılığıyla Tarsus kent merkezindeki tüm cadde ve bulvarlar sulandı. Ekipler, Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi içerisinde de aynı şekilde dezenfektan sıvı ile sulama çalışması gerçekleştirdi, yolcu durakları da dezenfekte edildi. Tarsus kent merkezinde bulunan 45 mahallede, dezenfekte çalışması yürüten Büyükşehir ekipleri, kamuya açık alanlar ve binalar, banka şubeleri ile ATM'leri ve daha birçok noktada aralıksız olarak dezenfekte çalışması yürütüyor.Mezarlık işleri birimi bünyesinde oluşturulan 5 ayrı ekip ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı personelden oluşan ekipler, Tarsus merkeze bağlı mahallelerde de dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri ayrıca, çöp konteynerleri, su birikintilerinin olduğu alanlar, kanallar, kanalizasyon sistemleri, otluk alanlar ile halkın ortak kullandığı parklar ve çocuk oyun alanlarında sivrisinek, pire, karasinek, ot sineği, uçkun, larva ve diğer zararlılara karşı ilaçlama faaliyetleri yürütüyor. Ekipler ayrıca vatandaşlardan veya muhtarlardan gelen talep üzerine apartmanların bodrumları gibi lokal alanlarda da fare ve diğer zararlılara karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

Öte yandan ekipler, Silifke ilçesindeki caddeleri de dezenfekte etti. - MERSİN

Kaynak: İHA