Tarsus'ta 'Bylock' Operasyonu: 22 Gözaltı

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 kişi yakalandı.



Tarsus Cumhuriyet Savcılığı, örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirlenen değişik meslek gruplarından 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Temmuz akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 29 kişiden 22'si gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde de arama yapıldı. Aralarında muhasebeci, öğretmen, esnaf, öğrenci, emekli, satış danışmanı, çiftçi ve işçilerin de bulunduğu 22 kişinin sorguları devam ederken, imam ve öğrenci oldukları belirlenen 7 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. - Tarsusmersin