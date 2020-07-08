'
Tarsus'ta bulunan filozof Aratos'un heykelinin müzeye bildirilmediği iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarsus'ta bulunan filozof Aratos'un heykelinin müzeye bildirilmediği iddiası

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir gazetecinin ilçede 10 yıl önce bir lise inşaatı sırasında bulunan filozof Aratos'a ait heykel ve bazı tarihi eserlerin müzeye bildirmediği iddiasına ilişkin konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Tarsus'ta bulunan filozof Aratos'un heykelinin müzeye bildirilmediği iddiası
08.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:58

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir gazetecinin ilçede 10 yıl önce bir lise inşaatı sırasında bulunan filozof Aratos'a ait heykel ve bazı tarihi eserlerin müzeye bildirmediği iddiasına ilişkin konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bozdoğan, yaptığı yazılı açıklamada Tarsus'un birçok medeniyete başkentlik yapmış ve geçmişi 10 bin yıla dayanan bir kentte olduğunu belirtti.

Tarsus'un adeta açık hava müzesi gibi olduğunu aktaran Bozdoğan, açıklamasında "Tarsus, her köşesinde değişik uygarlıkların izlerini taşıyor. Şehrimizin tanınmış simalarından gazeteci Uğur Pişmanlık tarafından iddia edilen ve Aratos'un heykeli olduğu düşünülen heykelin şehrimize kazandırılması için ilgili kurum ve kuruluşlara bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi Yaşam
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı Dünya
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı Yaşam
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli Güncel
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız...
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi Politika
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti Magazin
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formül! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek
Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formül! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Gelibolu'da yangından sonra ikinci tehlike! Dereler temizlenmezse köyler ve tarlalar sular altında kalabilir
Gelibolu'da yangından sonra ikinci tehlike! Dereler temizlenmezse köyler ve tarlalar sular altında kalabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Cahit Özkan Hulusi Akar Hüseyin Filiz Numan Kurtulmuş
Magazin Kemal Sunal Ebru Gündeş Mabel Matiz Gülben Ergen
Spor Podolski İrfan Buz Fatih Terim Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Kaza İzmir Temmuz
Şu an buradasınız: Tarsus'ta bulunan filozof Aratos'un heykelinin müzeye bildirilmediği iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 18:59:11. #1.15#
title