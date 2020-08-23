Tarsus'ta bulunan cesedin kimliği belli oldu Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.

Olay, ilçeye bağlı Karadirlik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde mahallenin sınırında geçen bir kişi, yerde 40-45 yaşlarında cansız yatan şahsı gördü. Olay yerine çağrılan jandarma ve 112 Acil ekipleri, şahsın darp edildiğini ve öldüğünü tespit etti. Polis ve jandarma üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan şahsın kimliğini tespit etmek için yoğun bir çalışma başlattı. Güvenlik güçleri cesedi bulunan şahsın ilçeye bağlı İbrişim Mahallesi'nde ikamet eden Cumali Yeşil'e (44) ait olduğunu tespit etti. Polis ve jandarma ekipleri, Cumali Yeşil'in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü tespit etmek için çalışma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA