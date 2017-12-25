Tarsus'ta Briç ve Satranç Turnuvası

Tarsus Belediyesince, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında satranç ve briç turnuvası düzenlendi.



Belediye tesislerinde Zeka Satranç Kulübü iş birliğiyle düzenlenen satranç turnuvasına çok sayıda vatandaş katıldı.



Turnuvada 7-8 yaş kategorisinde Göktuğ İlhami Özen, 12 yaş ve altı kategorisinde de Yusuf Çağan Türkmen birinci oldu.



Tarsus Briç Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen briç turnuvasında da doğu-batı birincisi İbrahim Teke, Mustafa Özgür, kuzey-güney birincisi Mustafa Öğüten ile Hasan Yiğit birinci oldu.