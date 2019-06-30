Tarsus'ta bir kişi evini ateşe verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen bir kişi evini ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen T.Ö, Fahrettin Paşa Mahallesi 1440 Sokak'taki evinde yangın çıkarttı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Büyümeden söndürülen yangın nedeniyle evin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA