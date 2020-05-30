Tarsus'ta binaların duvarları sanatsal resimlerle renklenecek
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Tarsus'ta binaların duvarları sanatsal resimlerle renklenecek

Tarsus'ta kentin önemli noktalarında bulunan binalar sanatsal resimler ile renklenecek ve bu binalarda kısmi restorasyon çalışması gerçekleştirilecek.

Tarsus'ta binaların duvarları sanatsal resimlerle renklenecek
30.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:37

Tarsus'ta kentin önemli noktalarında bulunan binalar sanatsal resimler ile renklenecek ve bu binalarda kısmi restorasyon çalışması gerçekleştirilecek.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatı ile oluşturulan destinasyon ekibini, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Nurseren Tor koordine edecek. Bozdoğan'ı ziyaret eden Prof. Dr. Nurseren Tor, yapılacak olan çalışmaların tarihi kente özel ve naif bir dokunuş olacağını söyledi.

Başkan Bozdoğan ise Prof.Dr. Hermann Jansen'ın Ankara İmar Planını, Tarsus'ta da uyguladığını belirterek, "1935'te Tarsus'ta uygulanan bu imar planının halen ne kadar güncel olduğunu görüyoruz. Yaşadığımız tarihi kent Tarsus'un son yıllarına bakıldığında, kent estetiğinin ne kadar eksik olduğunu görüyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün doğaya duyduğu saygıyı kentimizde de yaşatmak zorundayız. Ülkemizin saygın hocalarından Nurseren Tor hanımefendinin bizlere katacağı değerler için şimdiden teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın, kent kimliği içinde önem arz edeceği ortada, bu doğrultuda bu çalışmanın anlamlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Bozdoğan, Prof. Dr. Nurseren Tor'un yaptığı ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirttiği konuşmasın, "Bu kentin bir hayali vardı ve bu hayalin içinde sanat kokan sokaklarda yer alıyordu. Yaşadığımız pandemi süreci de hayallerimizin ne kadar önemli olduğunu anımsattı" diye konuştu.

10 bin yıllık tarihi kentin doğal bir müze olduğunu anımsatan Bozdoğan, zaman içinde yıpranan bazı binaların tadilatlarının ise başlatılacağını dile getirerek, "Tarsus'un önünde Hamburg örneği var. Almanlar yeşil alan destinasyonunu sanatla pekiştirmişler. Tören alanları muazzam şekilde çizilmiş. Bizim kentimizde yıllardır kötü bir görüntüye karşı törenler yapılıyor. Bu konuda bizzat talimat verdim, Tarsus'un hiçbir noktasında kötü görüntü olmasın istiyorum. Bu kadim kent bunları hak etmiyor. Şehircilik faaliyetlerinde bisiklet yolları için master planı yapıyoruz. Bu konuda kent konseyimiz aktif olarak çalışma yapıyor. Daha öncede çalıştay düzenledik. Bisiklet topluluğu kurduk. Muhakkak bisiklet yollarını yapacağız. Mavi noktalı yollar uygulamasına geçeceğiz, trafik akışına zarar vermeden bunu esnaflarımız ile konuşarak ortak akıl ile yapacağız. Sahanın maharetli eller ile özenle işlenmesi taraftarıyım" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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