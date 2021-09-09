Tarsus'ta bıçakla yaralamaya 3 tutuklama
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Tarsus'ta bıçakla yaralamaya 3 tutuklama

Tarsus'ta bıçakla yaralamaya 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ahmet Ç.'yi (29) bıçakla yaraladığı iddiası gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ahmet Ç.'yi (29) bıçakla yaraladığı iddiası gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nun yanında 6 Eylül günü Ahmet Ç., bıçakla yaralandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen U.T. (20), A.T. (19) ve İ.Ö.'yu (18) yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.Tedavisi süren Ahmet Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.


Tarsus'ta bıçakla yaralamaya 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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