Tarsus'ta bıçakla yaralamaya 3 tutuklama

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ahmet Ç.'yi (29) bıçakla yaraladığı iddiası gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Ahmet Ç.'yi (29) bıçakla yaraladığı iddiası gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nun yanında 6 Eylül günü Ahmet Ç., bıçakla yaralandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen U.T. (20), A.T. (19) ve İ.Ö.'yu (18) yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.Tedavisi süren Ahmet Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan