Tarsus'ta Bıçakla Yaralama
Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan M.K. ve M.O, Hacıhamzalı Mahallesi'nde tartışmaya başladı.
İkili arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce M.K, M.O'yu bıçakla yaraladı.
Yaralı, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.