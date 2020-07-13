Tarsus'ta belediyeye ait telsiz anons verici ünitesinin çalındığı iddiası
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyeye ait telsiz anons verici ünitesinin çalındığı iddia edildi.
13.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:55
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyeye ait telsiz anons verici ünitesinin çalındığı iddia edildi.
Kurbanlı Mahallesinde 2 metrekare betonarme yapı içinde bulunan ve merkezden kırsal mahallelere anonsların iletimini sağlayan telsiz anons verici cihazı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA