Tarsus'ta belediye personelleri Kovid-19 hakkında bilgilendirildi
Tarsus Belediyesi'nde çalışan personeller yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirildi.
Tarsus Belediyesi'nde çalışan personeller yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamada, sağlık alanından sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli ve iş yeri hekimi Elif İlkay Çelik, Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 hakkında personele bilgi verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleli ve Çelik, her yıl bu tür virüslerin çeşitli tipleriyle karşılaşıldığını ve virüsten korunabilmek adına hijyene önem verilmesi gerektiğini ifade etti.