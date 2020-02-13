Tarsus'ta belediye personelleri Kovid-19 hakkında bilgilendirildi
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Tarsus'ta belediye personelleri Kovid-19 hakkında bilgilendirildi

Tarsus Belediyesi'nde çalışan personeller yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirildi.

13.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:18
Tarsus'ta belediye personelleri Kovid-19 hakkında bilgilendirildi

'nde çalışan personeller yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamada, sağlık alanından sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Füsun Kaleli ve iş yeri hekimi Elif İlkay Çelik, Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 hakkında personele bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleli ve Çelik, her yıl bu tür virüslerin çeşitli tipleriyle karşılaşıldığını ve virüsten korunabilmek adına hijyene önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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