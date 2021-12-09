Tarsus'ta belediye ekmeğine zam yapılmayacağı açıklandı - Haberler
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Tarsus'ta belediye ekmeğine zam yapılmayacağı açıklandı

Tarsus'ta belediye ekmeğine zam yapılmayacağı açıklandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye tarafından üretilen ekmeğin 1 liradan satılmaya devam edeceğini belirtti.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye tarafından üretilen ekmeğin 1 liradan satılmaya devam edeceğini belirtti.

Bozdoğan yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekmek fırınlarında üretilen 200 gram ekmeğe zam yapılmayacağını ve 1 liradan satılmaya devam edeceğini kaydetti.

Vatandaşların ekmeğe gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle ikinci fırını da yakın zamanda hizmete açacaklarını aktaran Bozdoğan, "Şartlar ne olursa olsun her halkımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz. Biz Tarsus Belediyesi olarak hemşerilerimize ekmeğimizin 1 liradan satışını gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde Tarsus'taki vatandaşlarımız bütçelerine uygun fiyata ekmek satın alabilecek ve sorun yaşamayacak." ifadelerini kullandı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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