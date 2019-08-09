Tarsus'ta, bayram öncesi denetimler devam ediyor

09.08.2019 15:11

Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi İlçe genelinde faaliyet gösteren şekerlemeciler, kuruyemişçiler, pastaneler, lokum ve cezerye üretim yerleri ile hayvan pazarı olarak belirlenen noktalara denetimler gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ile Sağlık İşleri ekipleri, bayram öncesi şekerleme ve tatlı üretim imalathane ve iş yerlerini denetledi. Yapılan denetimlerde, halk sağlığını korumaya yönelik tedbirler kapsamında işletmelerin fiziki durumu, gıda ürünleri ve gıda ile temas eden tüm madde ve malzemeler kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda eksiklikler tespit edilerek, işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, Tarsus Belediyesi tarafından hayvan pazarı olarak belirlenen noktalarda inceleme yapılırken, kurbanlık hayvanların menşei şahadetnamesi, küpe ve sevk raporları gibi belgeleri kontrol edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA