Tarsus'ta bayat ekmekler sokak hayvanları için mama olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tarsus'ta bayat ekmekler sokak hayvanları için mama olacak

Tarsus'ta bayat ekmekler sokak hayvanları için mama olacak
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Tarsus Belediyesi'nce ilçenin belli yerlerine yerleştirilen poşetlerde biriken ekmekler sokak hayvanları için mamaya dönüştürülecek.

Tarsus Belediyesi'nce ilçenin belli yerlerine yerleştirilen poşetlerde biriken ekmekler sokak hayvanları için mamaya dönüştürülecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekmek israfını azaltmak ve sokak hayvanlarına besin sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında ilçenin belli yerlerine ekmek toplama poşetlerinin yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlar poşetlere küflenmiş ya da bozulmuş ekmek ile başka atıkları atmamaları konusunda da uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Süleyman Soylu Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarsus'ta bayat ekmekler sokak hayvanları için mama olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 12:03:50. #1.14#

title