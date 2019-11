Tarsus'ta Barbaros Merkez Cami törenle açıldı

22.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:17

Tarsus Belediyesi tarafından yaptırılan Barbaros Mahallesi Merkez Cami, törenle hizmete açıldı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Halkımızın rahatlığı ve mutluluğu için adaletli, yeşil ve sürdürebilir bir kent anlayışını benimseyerek herkese eşit hizmet gayesindeyiz" dedi.



Barbaros Mahallesi'nde 2018 yılında temeli atılıp, yapımı tamamlanan ve bünyesinde taziye evi bulanan bin kişilik cami düzenlenen törenle açıldı. Törene, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Emniyet müdürü Ercan Bilir, İlçe Müftü Vekili ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2 bin 547 metrekare üzerinde kurulu camide vatandaşlar ilk cuma namazını da kıldı.



Barbaros Mahallesi Muhtarı Salih Başkan, törende yaptığı konuşmada, "Bu hayırlı ve güzel hizmetten dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Başkanımızın bana bir sözü var, ortaokul ve lise açılması için. İnşallah onun da açılışını hep beraber yapacağız" ifadelerini kullandı.



Başkan Bozdoğan da halkın rahatlığı ve mutluluğu için adaletli bir kent anlayışını benimsediklerini söyledi. Bozdoğan, "En kısa zamanda bizim için çok önemli olan okul projesi Barbaros Mahallesinde yapılacak. Ama bu mahallenin bazı sorunları var. Özellikle otobüsle ilgili sorunlar, onlara en kısa zamanda çözüm getireceğim. Aslında hep istediğimiz bir şey vardı; halkımızın rahatlığı ve mutluluğu için adaletli bir kent anlayışı, yeşil bir kent ve özellikle de bunların sürdürülebilir olması. Her gittiğim yerde de şunu net olarak söyledim; biz her yerde hizmet vereceğiz. Ama ne olursa olsun her mahallede ve her köyde eşit hizmet vereceğiz. Bu konuda size söz veriyorum. Hiçbir mahallenin hiçbir mahalleden üstünlüğü asla olmayacak. Bu mahallede elbette birçok açılış yapacağız" diye konuştu.



Kaymakam Otcu ise "Bu güzel eseri mahallemize kazandıran belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu camide yapılacak ibadetler, dualar hayırlara, iyilik ve güzelliklere vesile olur. Kutlu olsun" şeklinde konuştu.



Konuşmalarının ardından protokol üyeleri kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA