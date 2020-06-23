Tarsus'ta Baltık ülkeleri pazarına giriş ve fırsatları değerlendirildi
Tarsus Ticaret Borsası, "Baltık ülkeleri pazarına giriş ve fırsatlar" konulu webinar düzenledi.
23.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:17
Tarsus Ticaret Borsası, "Baltık ülkeleri pazarına giriş ve fırsatlar" konulu webinar düzenledi.
Tarsus Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, Tarsus Ticaret Borsası Dış Ticaret Birimi Uzmanı Pınar Alegöz'ün moderatörlüğünde düzenlenen seminere yurt dışından da katılım sağlandı.
Seminerde Baltık ülkelerinin taze ve kuru meyve, unlu mamuller, hazır gıdalar ve hayvansal ürünlerde net ithalatçı olmalarının, pazarı cazip kıldığı değerlendirildi.
Kaynak: AA