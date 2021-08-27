Tarsus'ta atıl durumdaki fabrikada yangın

MERSİN'in Tarsus ilçesinde atıl durumdaki fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde atıl durumdaki fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, bugün gündüz saatlerinde D-400 Karayolu Bağlarbaşı mevkiinde bulunan ve önceden parfüm fabrikası olarak kullanılan ancak atıl duruma gelen fabrikada yangın çıktı. Boş durumdaki fabrikadan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kullanılmayan atık malzemelerin henüz bilinmeyen nedenle alev aldığı yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın nedeniyle atıl durumdaki fabrikanın çatısı zarar gördü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan