Tarsus'ta atıl durumdaki fabrikada yangın
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Tarsus'ta atıl durumdaki fabrikada yangın

Tarsus'ta atıl durumdaki fabrikada yangın
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde atıl durumdaki fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde atıl durumdaki fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, bugün gündüz saatlerinde D-400 Karayolu Bağlarbaşı mevkiinde bulunan ve önceden parfüm fabrikası olarak kullanılan ancak atıl duruma gelen fabrikada yangın çıktı. Boş durumdaki fabrikadan çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kullanılmayan atık malzemelerin henüz bilinmeyen nedenle alev aldığı yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın nedeniyle atıl durumdaki fabrikanın çatısı zarar gördü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.


Tarsus'ta atıl durumdaki fabrikada yangın
Tarsus'ta atıl durumdaki fabrikada yangın
Tarsus'ta atıl durumdaki fabrikada yangın
Tarsus'ta atıl durumdaki fabrikada yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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