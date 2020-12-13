Tarsus'ta "Ata Tohumu Projesi" hayat buldu
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Tarsus'ta "Ata Tohumu Projesi" hayat buldu

13.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:54
Tarsus'ta

Tarsus Belediyesi'nin yerli tohum kullanımını yaygınlaştırıp gelişimine katkı sağlamak adına başlattığı "Ata Tohumu Projesi" toprakta hayat buldu.

Tarsus Belediyesi'nin yerli tohum kullanımını yaygınlaştırıp gelişimine katkı sağlamak adına başlattığı "Ata Tohumu Projesi" toprakta hayat buldu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, buğdayın ekildiği alanda incelemelerde bulunarak çalışma hakkında bilgi aldı.

Belediye bünyesinde kurdukları Tohum Gen Bankasında çok sayıda meyve ve sebze türünün özgün, genetiğiyle oynanmamış tohumlarını toplayarak koruma altına aldıklarını belirten Bozdoğan, bu tohumları daha sonra çiftçiye dağıtarak yeniden üretilmesini sağladıklarını kaydetti.

Bozdoğan, ekimi yapılan kunduru buğdayının çimlenmesini görmekten mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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